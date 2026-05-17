Атмосфера, где соединяются восточные мотивы и проникновенные мелодии и искренние тексты. Это музыка, которая рассказывает множество истории — о людях, местах, эмоциях и о каждом из нас. Каждый звук приглашает тебя на короткое путешествие, где время словно замирает, уступая место чистому моменту здесь и сейчас под честный звук, который согреет и вдохновит.