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Playback-театр: твои истории на сцене «АВТОРиТЭТ»

Культурный центр «Марьина роща», Октябрьская улица, 91к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Актёры на сцене создадут историю, отталкиваясь от предложенных зрителями тем. В рамках проекта «АВТОРиТЭТ» актёры вместе со зрителями исследуют природу драматургии. Любой театр отражает жизнь, а что если жизнь отразить в театре? Поделиться пережитым опытом одного человека со всеми, минуя текстуальное изложение и режиссёрское виденье. Только актёры, зрители, история и театр который рождается здесь и сейчас.

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