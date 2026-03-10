Актёры на сцене создадут историю, отталкиваясь от предложенных зрителями тем. В рамках проекта «АВТОРиТЭТ» актёры вместе со зрителями исследуют природу драматургии. Любой театр отражает жизнь, а что если жизнь отразить в театре? Поделиться пережитым опытом одного человека со всеми, минуя текстуальное изложение и режиссёрское виденье. Только актёры, зрители, история и театр который рождается здесь и сейчас.