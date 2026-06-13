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Вечеринки
Про событие
Взрослая версия той самой ночи из подросткового возраста. Бар на одну ночь превратится в огромную квартиру, где никто не собирается спать. Пижамы, подушки, старые фильмы на телевизорах, легендарные хиты 00-х и ощущение той самой ночевки у друзей, когда завтра никуда не надо.
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