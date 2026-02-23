Кальмары, солёная рыба и вяленое мясо — точно ли это весь потенциал фудпейринга с пивом? Полноценный пивной ужин: тебя ждёт welcome-drink и небольшой фуршет, а по ходу дегустации — еще 4 образца пива и 4 блюда. Можно ли сочетать пилзнер и суши, ламбики и гребешки, стауты с мороженым? Разберёшься и проверишь на практике, как сочетать пиво и высокую кухню. Опытный пивной сомелье расскажет про особенности фудпейринга с пивом и расскажет про многообразие стилей крафта.