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Пивной гастроужин: разрушаем стереотипы

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

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Завершение:

6600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Кальмары, солёная рыба и вяленое мясо — точно ли это весь потенциал фудпейринга с пивом? Полноценный пивной ужин: тебя ждёт welcome-drink и небольшой фуршет, а по ходу дегустации — еще 4 образца пива и 4 блюда. Можно ли сочетать пилзнер и суши, ламбики и гребешки, стауты с мороженым? Разберёшься и проверишь на практике, как сочетать пиво и высокую кухню. Опытный пивной сомелье расскажет про особенности фудпейринга с пивом и расскажет про многообразие стилей крафта.

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