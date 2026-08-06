Живая, эмоционально точная история, построенная на реальных письмах женщин испанскому режиссёру Анхелю Гутьерресу. Сначала это звучит как лёгкие, наивные, смешные и слишком откровенные признания о любви. Постепенно из этих голосов собирается более личная и хрупкая линия — история дочери, которая через чужие письма пытается понять своего отца, свою мать и то, что в семье так и не было сказано вслух. Спектакль работает как редкий камерный вечер: близкий контакт со зрителем, юмор, нежность, неловкость и сильный эмоциональный сдвиг без тяжеловесной подачи. После тебя ждёт камерное обсуждение увиденного с актрисой, Нелей Радаевой, исполняющей главную роль в спектакле. В меню: бриошь с хамоном и с кремом из пармезана из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай