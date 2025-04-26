Хорошо ли ты знаешь, кто такие викинги? Мы часто думаем, что это суровые полуголые варвары, которые были скорее темны и не образованы, но чрезвычайно сильны, и обязательно ели только жаренное на вертеле мясо руками и носили шапки с рогами! Вечер от проекта Gedonistica развенчает стереотипы об идеальном викинге. Тебя ждёт увлекательная лекция и не менее колоритный стол. В меню вечера – ужин по старинным рецептам времен викингов, собранным исследователями: – хлебный «драккар» с можжевеловым маслом и копченым лососем; – сливочный рыбный суп на старинный манер; – рагу из оленя, добытого отважными викингами на охоте в дальних походах; – десерт с лесным орехом. В стоимость включены безалкогольные напитки (вода, чай/кофе). Алкоголь можно заказать отдельно по винной карте ресторана.