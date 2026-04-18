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Пираты во Вспышке

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино
Игры

Про событие

Просмотр «Пиратов Карибского моря», готовят спешл и превращают пространство в пиратскую таверну. Будут костюмы, настолки, карты и немного хаоса. Запускают чемпионат по картам, смотрят кино и проживают вечер так, будто не в Москве, а где-то в странном портовом городе. Приходи в костюме — угостят напитком.

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