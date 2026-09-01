Расписание: 12:30 турнир, 15:30 свободная игра. А ещё в программе: парусный квиз; катера радиоуправляемые мастер-классы; выступление «Банд’эрос»; тренировка от kometa black; световое шоу; диджей-сет от hamd Для регистрации оставь стикер под постом в тг.