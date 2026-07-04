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Пинг-понг в музее Льва Толстого + Хичкок

Государственный музей-заповедник Л.Н.Толстого, улица Льва Толстого, 21с1

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Уже в эту субботу пинг-понг турнир в музее! А после: просмотр и обсуждение классики кинематографа «Незнакомцы в поезде». Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. 13:00 — турнир; 16:00 — фильм + обсуждение. Вход по билету в музей. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг: https://t.me/pingtablet/7313

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