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Уже в эту субботу пинг-понг турнир в музее! А после: просмотр и обсуждение классики кинематографа «Незнакомцы в поезде». Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. 13:00 — турнир; 16:00 — фильм + обсуждение. Вход по билету в музей. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг: https://t.me/pingtablet/7313
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