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Пинг-понг турнир в Dizengof/99

Dizengof/99, 3-й Красносельский переулок, 19с11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На уютной веранде покрутишь солнышко вокруг стола на призы, будет пинг-понг турик, будешь пить коктейльчики, есть шницели и улыбаться уходящему солнышку. 14:00 — солнышко согревающее 14:30 — турик освежающий Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Участие за напиток. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.

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