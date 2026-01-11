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Про событие
На уютной веранде покрутишь солнышко вокруг стола на призы, будет пинг-понг турик, будешь пить коктейльчики, есть шницели и улыбаться уходящему солнышку. 14:00 — солнышко согревающее 14:30 — турик освежающий Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Участие за напиток. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.
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