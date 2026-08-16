Солнышко, парк горького и пинг-понг — ну что за лепота. В воскресенье пинг таблет отправляется в Балтика Парк, чтобы устроить большой пинг-понг турнир, а после поиграть в летний безалко бирпонг и восстановить силы с Балтикой 0. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.