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Про событие
Пинг-понг на веранде. Да-да, на той самой даче на северном речном вокзале. В последний летний выходной. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Участие за напиток. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.
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