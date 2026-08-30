Пинг-понг на веранде. Да-да, на той самой даче на северном речном вокзале. В последний летний выходной. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Участие за напиток. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.