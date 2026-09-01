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Про событие
Ох ща бы на фуд-кортике посидеть как в старые добрые) Так вот в пятницу айда с турнирно-пингпонговыми планами в тпу планерная. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.
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