Ох ща бы на фуд-кортике посидеть как в старые добрые) Так вот в пятницу айда с турнирно-пингпонговыми планами в тпу планерная. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.