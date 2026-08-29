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Пинг-понг: обучение и свободная игра

Ландшафтный парк Митино

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Парковый пинг-понг турнир и не только в рамках проекта «Лето в Москве». 14:00 свободная игра; 15:00 мастер-класс; 16:30 турнир; 19:00 свободная игра. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг (https://t.me/pingtablet/7723) и получи билет.

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