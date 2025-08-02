ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Пикник на крыше «Выходи в оффлайн»

На крыше «Место встречи София», Сиреневый бульвар, 31

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Фестиваль для всех любителей оффлайн досуга. На фесте москвичи смогут познакомиться с проектами, которые круглый год проводят оффлайн мероприятия общения, знакомства и просто классного досуга. На одной площадке можно протестировать ряд форматов и выбрать любимый. Хедлайнеры проекта: Историчка — ламповые «кухонные» посиделки незнакомцев с неспешной беседой на разные темы. Wecandy — игровая механика общения и знакомств, позволяющая лучше узнать самого себя. Также тебя ждёт спидфрендинг от FSD, куча разных активностей, подарки от спонсоров и самый ровный загар, который только можно получить в Москве. Выходи в оффлайн — потрогай траву! Промокод kaver на скидку в 50р. Фестиваль проходит в рамках программы Лето в Москве https://leto.mos.ru/events/435601778/

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста