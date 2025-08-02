Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Фестиваль для всех любителей оффлайн досуга. На фесте москвичи смогут познакомиться с проектами, которые круглый год проводят оффлайн мероприятия общения, знакомства и просто классного досуга. На одной площадке можно протестировать ряд форматов и выбрать любимый. Хедлайнеры проекта: Историчка — ламповые «кухонные» посиделки незнакомцев с неспешной беседой на разные темы. Wecandy — игровая механика общения и знакомств, позволяющая лучше узнать самого себя. Также тебя ждёт спидфрендинг от FSD, куча разных активностей, подарки от спонсоров и самый ровный загар, который только можно получить в Москве. Выходи в оффлайн — потрогай траву! Промокод kaver на скидку в 50р. Фестиваль проходит в рамках программы Лето в Москве https://leto.mos.ru/events/435601778/
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