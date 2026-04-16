Едва погода устаканилась, бар «Клава» сразу объявил о главном событии этой весны — вечеринки в честь открытия веранды. Той самой, где до осени будут потягивать коктейли, знакомиться, общаться и веселиться до утра. Вечер окрестили хрустящим названием «Пиклс пати», а на роль хозяйки позвали подругу бара, блогера Алёну Бабурину. В программе — классные сеты от DJ Egor Konakov, в специальном предложении — закуски, мороженое и коктейли на основе огурцов. По дресс-коду предпочтительны зелёные и оливковые оттенки.