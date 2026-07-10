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Пикассо против Матисса

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Пятьдесят лет Анри Матисс и Пабло Пикассо вели главный художественный спор XX века о том, какой должна быть живопись. Они восхищались друг другом, ревновали, обменивались колкими замечаниями и внимательно следили за каждым новым произведением своего соперника. Когда Матисс умер, Пикассо сказал: «Теперь мне больше не с кем разговаривать о живописи». Их противостояние оказалось вовсе не борьбой за первенство, а диалогом, который навсегда изменил историю искусства. В программе: — история великого соперничества Матисса и Пикассо — от первой встречи до последних лет; — разбор ключевых произведений: «Радость жизни», «Авиньонские девицы», «Танец», «Герника», «Алжирские женщины» и поздние вырезки Матисса; — как спор определил два главных направления XX века и какое место в этой истории занял Сальвадор Дали. Лектор события: Эльза Попова Историк искусства, телеведущая Билет даёт право на посещение выставки «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо» в день мероприятия.

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