Дада, турнир во дворике магазина peak, ещё будет барчик и бейглы от nephew, а ребята из kultura record store будут диджеить. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.