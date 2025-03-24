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Pieta. Мерула, Перселл, Бибер

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Программа концерта «Pieta» представляет собрание отображений европейской иконографии Девы Марии и оплакивания Христа в музыке барокко: от провидческой колыбельной Мерулы до «Stabat Mater» Джованни Феличе Санчеса, где чувство скорби преобразуется в апофеоз веры, от кантаты Перселла, написанной в жанре mad song, до просветлённого гимна Деве Марии в мотете «О Maria» Барбары Строцци.

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