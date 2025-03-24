Pieta. Мерула, Перселл, Бибер
Столярный переулок, 3к15
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Программа концерта «Pieta» представляет собрание отображений европейской иконографии Девы Марии и оплакивания Христа в музыке барокко: от провидческой колыбельной Мерулы до «Stabat Mater» Джованни Феличе Санчеса, где чувство скорби преобразуется в апофеоз веры, от кантаты Перселла, написанной в жанре mad song, до просветлённого гимна Деве Марии в мотете «О Maria» Барбары Строцци.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи