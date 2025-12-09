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Специальный показ. Стиляги

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

После показа пройдёт лекция Татьяны Денисовой — гида и лектора «Глазами инженера» Москва, 1955 год. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться с движением стиляг— поклонников буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы. Стиляги 2008, 99 мин, Япония, аниме, 18+ Режиссер: Валерий Тодоровский

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