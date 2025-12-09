После показа пройдёт лекция Татьяны Денисовой — гида и лектора «Глазами инженера» Москва, 1955 год. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться с движением стиляг— поклонников буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы. Стиляги 2008, 99 мин, Япония, аниме, 18+ Режиссер: Валерий Тодоровский