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Песни середины ночи: английский ренессанс

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

У английской музыки — удивительная траектория. После расцвета в XVI–XVII веках, прекратившегося со смертью Пёрселла, она почти на 200 лет фактически исчезла из мирового музыкального контекста. Эта полуторавековая пауза делает её историю особенно загадочной. Англия знала два Возрождения. Первое — во время общего для Европы Ренессанса, когда страна оказалась в авангарде музыкального развития: тогда английская школа композиторов-полифонистов, опиравшаяся на народное многоголосие и европейских мастеров контрапункта, обогатила ритм и формы европейской музыки. «Новое Возрождение» английская музыкальная культура пережила лишь в конце XIX — середине XX века. Программа Brezel ensemble подробно исследует музыку первого, «настоящего» английского Ренессанса.

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