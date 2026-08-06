Встреча исполнителей, которые при других обстоятельствах не увиделись бы никогда. ПРИС — это андеграундное событие на стыке исторического расследования и музыкального перформанса. На протяжении двух лет фестиваль иронично и серьёзно воссоздавал вайб разных советских периодов. Здесь успели поиграть кришнаиты, панки, группа «Красные Кхмеры» и масса совершенно противоположных одиозных личностей. Сейчас фестиваль закрывается и организаторы зовут всех посмотреть на это. Приходи и ты. Выступят: Стенгазета, Тумба-Юмба, Летучая мышь, Оденс, Совдепия, Уксус бэнд, Dereal Fm, Шура Овчинников, Cosmos TM. Оплата на входе.