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Песни радости и счастья

Цеппелин N°5, Слободской переулок, 6с4

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Встреча исполнителей, которые при других обстоятельствах не увиделись бы никогда. ПРИС — это андеграундное событие на стыке исторического расследования и музыкального перформанса. На протяжении двух лет фестиваль иронично и серьёзно воссоздавал вайб разных советских периодов. Здесь успели поиграть кришнаиты, панки, группа «Красные Кхмеры» и масса совершенно противоположных одиозных личностей. Сейчас фестиваль закрывается и организаторы зовут всех посмотреть на это. Приходи и ты. Выступят: Стенгазета, Тумба-Юмба, Летучая мышь, Оденс, Совдепия, Уксус бэнд, Dereal Fm, Шура Овчинников, Cosmos TM. Оплата на входе.

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