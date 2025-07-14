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Песнь песней. Перселл, Бах, Бриттен, Лэнг

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вокальный ансамбль «Русское барокко» представляет программу, посвящённую любовному переживанию в музыке XVII–XXI веков, от ренессансной полифонии до «новой простоты» и поставангарда. В основе программы — образ «вечные двое» из стихотворения Марины Цветаевой «Пало прениже волн...» «Вечные двое» не только двое влюблённых, но и Творец вместе с созданным им человеком, выражающим и продолжающим бесконечную любовь — импульс творения.

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