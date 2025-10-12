Множество сказочных сюжетов рассказывает о том, как герой или героиня, пройдя множество испытаний, обретают отношения и полцарства в придачу. А что если представить себя одним из этих героев и героинь и посмотреть на свою жизнь, как на сюжет такой вот сказочной истории? Что тогда расскажет о тебе сюжет истории? Пусть осеннее путешествие за пером Жар- Птицы поможет найти путь к своей любви. «Перо Жар-Птицы» — коммуникативно-психологическая игра, путеводитель для тех, кто находится в поиске партнера/ши для отношений. Ты отправишься в дорогу в компании таких же «искателей», которые помогут лучше понять причины отсутствия партнера, а главное — как его/её найти. В процессе игры: — Обсудишь, зачем вообще нужны отношения — Разберёшь, какие сложности мешают построить отношения сейчас — Выполнишь задания волшебных существ, которые помогут лучше понять себя — Получишь подарки, которые помогут нам в поиске партнера/партнерши — Посмотришь, какие эмоции связаны с отношениями и какие установки есть на этот счёт — Построишь пошаговый план выхода из одиночества