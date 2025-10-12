ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Перо Жар-Птицы

м. Новослободская, подробности после оплаты

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Множество сказочных сюжетов рассказывает о том, как герой или героиня, пройдя множество испытаний, обретают отношения и полцарства в придачу. А что если представить себя одним из этих героев и героинь и посмотреть на свою жизнь, как на сюжет такой вот сказочной истории? Что тогда расскажет о тебе сюжет истории? Пусть осеннее путешествие за пером Жар- Птицы поможет найти путь к своей любви. «Перо Жар-Птицы» — коммуникативно-психологическая игра, путеводитель для тех, кто находится в поиске партнера/ши для отношений. Ты отправишься в дорогу в компании таких же «искателей», которые помогут лучше понять причины отсутствия партнера, а главное — как его/её найти. В процессе игры: — Обсудишь, зачем вообще нужны отношения — Разберёшь, какие сложности мешают построить отношения сейчас — Выполнишь задания волшебных существ, которые помогут лучше понять себя — Получишь подарки, которые помогут нам в поиске партнера/партнерши — Посмотришь, какие эмоции связаны с отношениями и какие установки есть на этот счёт — Построишь пошаговый план выхода из одиночества

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста