Барокко старое и новое. Формула «perla barocca», буквально означающая «жемчужина неправильной формы», идеально описывает внутренний конфликт искусства, выражающего одновременно красоту и несовершенство. Что такое барокко? Эпоха мистики и вычурности, где внешняя форма доминирует над содержанием? Или глубинный художественный протест против канонов Ренессанса, попытка выразить мятежный дух эпохи, полную тревоги и неопределенности? Барокко преодолело свое время — «барочность» и «барочное» можно найти в любой эпохе. Попытка посмотреть на барокко как метафору даёт возможность свести в программе концерта композиторов, объединённых его духом, — от Перселла, Генделя и Вивальди до современного композитора Яна Круля, премьера сочинения которого прозвучит в этот вечер. Программа: — Генри Перселл. Рондо из сюиты «Абделазар» — Георг Фридрих Гендель. «Sta nell'Ircana» (ария из оперы «Альцина») — Георг Телеман. Парижский квартет № 2 — Антонио Вивальди. Концерт для мандолины в трех частях, RV425 — Ян Круль. «Ночь», концерт для флейты и струнного оркестра (премьера) — Антонио Вивальди. «Ночь», концерт для флейты и струнного оркестра — Генри Перселл. «Music for While» (ария из оперы «Эдип») Ведущая концерта — Александра Антошина, меццо-сопрано, солистка Театра Наталии Сац.