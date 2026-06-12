Фестиваль, собравший на одной площадке эффективные практики по работе с умом и телом, которые позволят тебе выйти за пределы собственных рамок и ограничений. Здесь ты сможешь: — позаниматься йогой и познакомиться с телесными практиками, которые избавляют от блоков и зажимов в теле — пробудить воображение и выйти за пределы привычного взгляда на жизнь на арт-терапии — принять участие в игре «Лила», которая позволит изменить привычное поведение и увидеть новые возможности — попробовать себя в йога-вокале и насладиться джемом на барабанах — встретить интересных людей, найти новые идеи и просто отдохнуть Стоимость: — Стандартный — 3000 руб. до 20 октября, 3500 руб. с 20 октября — ВИП — 4500 руб. В стоимость входят подарки от организаторов, партнёров и спонсоров Полную программу и расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».