ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Перезагрузка: практики без границ

«Прана» на Баррикадной, Зоологическая улица, 4

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 4500₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Фестиваль, собравший на одной площадке эффективные практики по работе с умом и телом, которые позволят тебе выйти за пределы собственных рамок и ограничений. Здесь ты сможешь: — позаниматься йогой и познакомиться с телесными практиками, которые избавляют от блоков и зажимов в теле — пробудить воображение и выйти за пределы привычного взгляда на жизнь на арт-терапии — принять участие в игре «Лила», которая позволит изменить привычное поведение и увидеть новые возможности — попробовать себя в йога-вокале и насладиться джемом на барабанах — встретить интересных людей, найти новые идеи и просто отдохнуть Стоимость: — Стандартный — 3000 руб. до 20 октября, 3500 руб. с 20 октября — ВИП — 4500 руб. В стоимость входят подарки от организаторов, партнёров и спонсоров Полную программу и расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-терапевтические встречи
Арт-терапевтические встречи

3000₽

Мастер-класс по массажу ребозо
Мастер-класс по массажу ребозо

от 2500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи