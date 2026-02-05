Ребята из киноклуба Ч.П. решили смонтировать два фильма («Одержимость» и «Квартиру»)в один. Что из этого вышло — узнаеim на показе. Полететь в Японию или Китай? Остаться в Чикаго или Париже? Влюбиться, вспомнить или полюбить? Такие разные, но секс. Такие разные, но ложь. Такие разные, но видео. Исследуешь границы уникальности жизни в параллельном монтаже идентичной драмы. Деконструируешь и постигнешь сопереживание и себя самого... Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.