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Перемонтаж: «Одержимость в квартире»

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Ребята из киноклуба Ч.П. решили смонтировать два фильма («Одержимость» и «Квартиру»)в один. Что из этого вышло — узнаеim на показе. Полететь в Японию или Китай? Остаться в Чикаго или Париже? Влюбиться, вспомнить или полюбить? Такие разные, но секс. Такие разные, но ложь. Такие разные, но видео. Исследуешь границы уникальности жизни в параллельном монтаже идентичной драмы. Деконструируешь и постигнешь сопереживание и себя самого... Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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