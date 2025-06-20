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Payaso х Ley

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

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Завершение:

от 3500₽ до 7500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Этим летом Москва услышит, как звучит настоящая Куба. Впервые в России выступит один из самых мощных голосов современной кубинской урбан-сцены — Payaso х Ley. Настоящее имя артиста — Layan Jose. Родом с Кубы, он стремительно завоевал популярность среди молодежи благодаря своей взрывной энергетике, сильным текстам и неподдельной уличной харизме. Его музыка — это не просто треки в жанрах реггетон и репарто, это отражение новой музыкальной волны с Карибского острова, пульс большого города, выраженный в звуке. Payaso х Ley давно стал знаковой фигурой на Кубе: его песни звучат на улицах, в клубах, в плейлистах тех, кто ценит не шаблонную поп-музыку, а ритм, силу и честность. 20 июня в московском клубе Urban у зрителей будет уникальная возможность не просто послушать живое выступление кубинского артиста, но и почувствовать жар этой культуры — без перелётов, виз и океанов. Куба приедет сама. Организаторы обещают: это не просто концерт. Это шоу, в котором будет всё — страсть, свобода, жаркие танцы и энергия, способная разбудить даже самый спокойный зал.

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