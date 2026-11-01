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Павел Дедищев и Артём Винокур. Проверка материала

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Совместный концерт двух топовых комиков. Павла Дедищева — резидента стендап на ТНТ и Labelcom. Артём Винокур — российский стендап-комик, знакомый зрителям по шоу «Открытый микрофон» и проектам телеканала ТНТ.

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