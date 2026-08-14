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Патриаршие или тайны Козьего болота

Пушкинская площадь

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

Район вокруг Патриаршей слободы был издавна местом таинственным и заболоченным. Козье болото — так его когда-то называли. Именно оттуда в своё время вытекали знаменитый ручей Черторый, а также притоки реки Пресни — речки Кабаниха и Бубна. Благодаря влажной почве в этой местности издавна развивалось огородничество, и ещё в конце XVIII столетия нередко встречались зелёные пустыри. Эти и многие другие «свидетели» былых времён уже давно исчезли, уступив своё место многолюдным жилым кварталам. Но тени прошлого окончательно из этих мест не ушли, а будто бы притаились в лабиринтах укромных московских переулков, дожидаясь того момента, когда внимательный прохожий, слегка приоткрыв занавес, снова вернёт их к жизни. На прогулке ты узнаешь: — кого называли «русским Мюнхгаузеном» — в каком месте могли селиться московские палачи — как выглядит декоративный масонский модерн — где зародилась самая известная новогодняя песня — что именуют «готическим архитектурным чудом» — какие тайны скрывала последняя резиденция Берии Место встречи: на Пушкинской площади, у памятника Пушкину (м. Пушкинская, Тверская). Окончание: Вспольный переулок. Продолжительность: 2 часа.

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