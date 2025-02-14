Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда
Про событие
Парни исполняют рок, панк, регги и ска каверы в стиле американских комедий нулевых) Ожидается мощнейшая вечеринка, в программе угар, дэнс и безудержное веселье. The Party обещают подготовить праздничный треклист, в который войдут уже давно проверенные песни, а также много новых, ни разу неисполнявшихся для широкой публики.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи