Парни исполняют рок, панк, регги и ска каверы в стиле американских комедий нулевых) Ожидается мощнейшая вечеринка, в программе угар, дэнс и безудержное веселье. The Party обещают подготовить праздничный треклист, в который войдут уже давно проверенные песни, а также много новых, ни разу неисполнявшихся для широкой публики.