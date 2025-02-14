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Пати с группой The Party

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Парни исполняют рок, панк, регги и ска каверы в стиле американских комедий нулевых) Ожидается мощнейшая вечеринка, в программе угар, дэнс и безудержное веселье. The Party обещают подготовить праздничный треклист, в который войдут уже давно проверенные песни, а также много новых, ни разу неисполнявшихся для широкой публики.

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