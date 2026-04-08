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Кино
Про событие
Фильм — полная медитация, где главный герой, работающий простым водителем автобуса, принимает себя полностью. Он не жалуется на жизнь, а наоборот старается видеть счастье в мелких деталях, описывая их в своих поэзиях. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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