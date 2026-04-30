Основным музыкальным направлением группы является инди-поп, но passmurny не боятся экспериментов и продолжают искать себя в разных жанрах, включая электро-поп, синтвейв, блюз-рок. Красивые, романтичные и искренние как пасмурное небо песни passmurny проникают в самое сердце. Их музыка — это не унылый саундтрек для разбитых сердец, а многослойная терапевтическая эмоция, «меланхолия, дающая надежду». Коллектив исследует чувства честно и глубоко, показывая, что в тихой скорби можно найти точку роста, а в пасмурной погоде — повод остановиться и прислушаться к себе. Концерт пройдёт в клубе «Свобода» — новой московской мультиформатной площадке в двух минутах ходьбы от метро «Аэропорт». Благодаря мощной звуковой системе, установленной в зале и на сцене, меланхоличные гитары и проникновенный вокала прозвучат так глубоко, как этого ждут слушатели.