Будут обсуждать, как сложился мотив Воскресения Христова в живописи, как менялись детали и акценты, как кристаллизовалось главное. Особенно остановятся на взгляде художников XX века, когда рушилась, запрещалась и отмирала традиционная вера, менялось религиозное сознание, а мир выворачивался наизнанку со всеми привычными ценностями. И всё же, из глубины души и сознания выплывали образы Воскресения, раскрываясь новыми видениями и трактовками. Разберут произведения Рафаэля, Пьеро делла Франческа и русских иконописцев, чтобы продемонстрировать классический взгляд, а также подробно проанализируют картины В. Кандинского, М. Шагала, С. Дали и видеоарт Биллы Виолы, чтобы отметить оригинальность и яркость новизны в видении традиционного сюжета. Кроме того, поговорят о проблеме симулякра или подмены смысла, которая проявилась в советском искусстве, когда религия была под запретом, и к чему это привело. О лекторе: Наталья Михайловская – искусствовед, культуролог. Преподаватель истории искусства и истории дизайна. Автор лекционных циклов на просветительском портале «Умные курсы». Экскурсовод проекта «Москва которой нет», автор цикла экскурсий под названием «Московский фаланстер». В стоимость билета включено угощение. Сбор гостей в 11:00, начало события в 11:30.