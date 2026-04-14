ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Пасека

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Как-то участники клуба уже смотрели «Бугонию» и вспомнили ещё один фильм с теорией заговоров и пчёлами, и это была «Пасека» от НОМ фильм. Кто-то видел его в виде музыкального клипа, но возможно, мало кто видел целиком. Тут триллер-сказка с харизматичным антагонистом, каннибалы, пасека, бочка с квасом, сирота Детдомов Валерий и Джумас. Все было снято просто и бюджетно, изначально фильм задумывался как «плохое кино», пародия и антиутопия. А плохое или нет можно будет решить во вторник 14 апреля. После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста