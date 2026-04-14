Как-то участники клуба уже смотрели «Бугонию» и вспомнили ещё один фильм с теорией заговоров и пчёлами, и это была «Пасека» от НОМ фильм. Кто-то видел его в виде музыкального клипа, но возможно, мало кто видел целиком. Тут триллер-сказка с харизматичным антагонистом, каннибалы, пасека, бочка с квасом, сирота Детдомов Валерий и Джумас. Все было снято просто и бюджетно, изначально фильм задумывался как «плохое кино», пародия и антиутопия. А плохое или нет можно будет решить во вторник 14 апреля. После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.