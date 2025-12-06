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Парни из читальни с винилом и без провожают год под музыку странную, но неизменно интересную и привычную в этом кругу: Экспериментальная электроника, академический авангард, прочее. Лёгкая музыка для немного оглохших. Вход свободный.
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