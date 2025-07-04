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Про событие
Лето. Лебединое Озеро. Летняя веранда Идеальное сочетание для встречи с друзьями под звуки лучшей электронной музыки. За пультами: Лелик Cancelled, Евгений J.P, Саша Ab Show и Дарья Pallna Timetable: 19:00 Tba 21:00 Pallna 23:00 Ab Show 01:00 J.P 03:00 Cancelled Бесплатный вход по предварительной регистрации с 21:00 до 23:00
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