Лето. Лебединое Озеро. Летняя веранда Идеальное сочетание для встречи с друзьями под звуки лучшей электронной музыки. За пультами: Лелик Cancelled, Евгений J.P, Саша Ab Show и Дарья Pallna Timetable: 19:00 Tba 21:00 Pallna 23:00 Ab Show 01:00 J.P 03:00 Cancelled Бесплатный вход по предварительной регистрации с 21:00 до 23:00