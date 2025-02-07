Возраст 18+
Еда
Про событие
Существуют особые сорта винограда, аромат которых отличается от остальных: он ярче, сильнее, интенсивнее. Один бокал вина, будто парфюм, способен наполнить своим ароматом пространство вокруг себя. Попробуешь эти сорта на дегустации и узнаешь, почему они так раскрываются.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи