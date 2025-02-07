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Парфюм в бокале

шоссе Энтузиастов, 3к1

Начало:

Завершение:

3990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Существуют особые сорта винограда, аромат которых отличается от остальных: он ярче, сильнее, интенсивнее. Один бокал вина, будто парфюм, способен наполнить своим ароматом пространство вокруг себя. Попробуешь эти сорта на дегустации и узнаешь, почему они так раскрываются.

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