Существуют особые сорта винограда, аромат которых отличается от остальных: он ярче, сильнее, интенсивнее. Один бокал вина, будто парфюм, способен наполнить своим ароматом пространство вокруг себя. Попробуешь эти сорта на дегустации и узнаешь, почему они так раскрываются.