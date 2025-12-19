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  1. Москва
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Память о детстве. Связь воспоминаний

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Увлекательный семинар, посвящённый важной теме — памяти о детстве и её влиянию на нашу идентичность, характер и эмоциональное состояние во взрослой жизни. В ходе встречи рассмотрят, как воспоминания о ранних годах формируют наше восприятие себя и окружающего мира, а также как они влияют на наши отношения и поведение. На семинаре обсудят следующие вопросы: • Как детские воспоминания формируют нашу идентичность? • Влияние эмоциональных переживаний детства на взрослую жизнь. • Связь между детскими травмами и текущими эмоциональными состояниями. • Как осознание своего детского опыта может помочь в личностном росте и развитии? Лекцию ведут: студенты НИУ «Высшая школа экономики»

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