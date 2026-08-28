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Про событие

Новый выпуск поэтических дебатов и интеллектуального соревнования состоится в эту пятницу в секретной (и легендарной) локации. Правила участия простые: ты присылаешь свои тексты, получаешь (или не получаешь) приглашение, потом приходишь и читаешь. Тебя будут судить, причём и судьи, и публика, а у тебя будет возможность отстоять своё честное имя и качество текстах в свободной дискуссии. Приглашенными судьями выступят: Стас Мокин — поэт, редактор «журнала» (ex-«журнал на коленке») и проекта «волны», организатор поэтических и культурных мероприятий, издатель. Диана Никифорова — поэтесса, писательница, филолог, исполнительница в жанре «произнесённого слова» (spoken word). Финалистка Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест-2021». Публиковалась в журналах: Формаслов, Прочтение, полутона, Интерпоэзия, журнал на коленке. Стихи звучали в эфирах радио «Studio 21», «Маяк» и «Культура».

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