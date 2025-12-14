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Палеоарт: от зигзага до Венеры

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 16+

Про событие

Когда человек впервые увидел в камне не просто камень, а образ? Почему древние художники рисовали зверей, но почти никогда — себя? И как развитие мозга превратило случайные царапины в первые символы и истории? Эта лекция — путешествие в тот момент, когда мозг человека научился видеть больше, чем глаза. Узнаешь о том, как развивались восприятие, память и воображение, как из простых линий и пятен рождалось искусство. От первых зигзагов и точек до загадочных «Венер» — всё это отражает путь Homo sapiens к мышлению, эмоциям и самосознанию. Палеоарт — это не просто древние рисунки. Это следы того, как человек стал человеком. Лектор: Павел Чипкин — популяризатор науки, который рассказывает о том, как человек научился видеть, думать и творить. На его лекциях оживают линии, формы и символы, а наука превращается в живую историю о том, как люди стали людьми. Вход: покупка в Локусе от 100 рублей. Предварительная запись не нужна.

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