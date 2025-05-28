Действие чёрной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 1965 году, когда в Великобритании была отменена смертная казнь. Действие происходит в наши дни, в режиме реального времени. Главный герой – бывший палач Гарри – открыл небольшой паб и теперь ведет тихую жизнь. Каждый день он развлекает публику своего заведения шутками о политике и расизме и вспоминает былые времена своей яркой карьеры. Стать главной достопримечательностью небольшого скучного городка Гарри мешает его конкурент – Альберт Пьерпойнт, который в свое время вздернул на виселице в 2 раза больше людей. В день отмены смертной казни в пабе оказывается репортер местной газеты, чтобы взять интервью у бывшего «слуги короны», и загадочный молодой человек из Лондона по имени Муни. Непрошеный гость вступает в спор о судебных ошибках и о том, как просто исполнитель наказания превращается в хладнокровного убийцу. Смертная казнь отменена, и Гарри даже не подозревает, как скоро он вернется к любимой профессии. Сегодня ты сам станешь гостем паба Гарри, поднимешь бокал за отмену смертной казни, засвидетельствуешь незаконную казнь и окажешься её соучастником. Обрати внимание: - Если опоздаешь, тебя посадят на свободные последние ряды, чтобы не прерывать действие. - В стоимость билета входит пинта пива или порция виски, все остальное ты сможешь заказать по меню. - Алкогольные напитки продадут только совершеннолетним. - В постановке присутствует нецензурная лексика. - Спектакль можно снимать и выкладывать свои впечатления в соцсети, но запрещено разговаривать по телефону и лучше отключить звук гаджетов на время спектакля.