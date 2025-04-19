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Пабло Пикассо и искусство XX века

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Мама художника Мария Пикассо рассказывала, что он научился рисовать раньше, чем говорить. Пикассо учился живописи в Барселоне и Мадриде, но главной школой искусств для начинающего художника стал Париж. В начале XX века существовала так называемая Парижская школа – важнейший эпизод в истории искусства. Пабло Пикассо стал ее центральной фигурой, своим творчеством он наглядно демонстрирует путь развития искусства первой половины ХХ века. В программе: - сложная логика искусства предыдущего столетия; - ИЗМЫ ХХ века в творчестве Пабло Пикассо; - причины, по которым дерзкий комментарий: «каждый ребёнок так может!» — Пикассо воспринимал, как комплимент; - смыслы, таящиеся за громким словом «гениальность», которым так любят сопровождать имя испанского мастера. Лектор: Мамонова Дарья Историк искусства, режиссёр, лектор фонда «Искусство наций» Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.

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