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Паблик-ток «Как найти общий язык»

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Паблик-ток, посвящённый многообразию форм коммуникации, приурочен к запуску инклюзивной творческой лаборатории «Услышать и быть услышанным». В нём примут участие люди с разными сенсорными особенностями — слепоглухой, незрячий и глухой спикеры. Гости встречи и зрители вместе смогут обсудить, как найти ключ к пониманию другого человека, а также попробовать выполнить игровые задания, поговорив друг с другом с помощью языка тела, дактильной азбуки, жестового языка, письма на ладони и других неочевидных, на первый взгляд, форм поддержания диалога. Участники: Ирина Поволоцкая – актриса, художница, литератор; Оксана Осадчая – активистка, преподавательница шрифта Брайля; Лариса Никитина – актриса, хореограф, куратор инклюзивных проектов. Модератор Елена Шарова – соосновательница АНО «Лаборатория культурных практик», куратор междисциплинарных проектов, тифлокомментатор, арт-обозреватель на радио и телевидении, автор тг-канала «Отойдите от картины».

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