Возраст 18+
Про событие
Мягко очистишь тело, успокоишь ум и отметишь приход Весны по канонам славянских традиций. Пришло время восстановления — уберёшь накопившийся за зиму груз — вдохнёшь свежий воздух и наполнишься солнечной энергией Масленицы Условия: — свежий воздух — чистейшая тишина — ясное звёздное небо — комфортабельный дом — хвойный лес — вегетарианское питание Что будет: — 15 практик — кундалини йога — дыхательные практики, Цигун, Вим Хоф — парные и групповые массажи — тактильные соматические практики — ecstatic dance — русская баня, парения, ароматерапия, контрастные процедуры — детокс-меню из сезонных продуктов, травяные чаи — ночь звуковой оздоровительной сессии — тибетские гонги, поющие чаши — зимние забавы, прогулки по лесу, практики на свежем воздухе Масленица: блины, изготовление кукол, обряд провода зимы и встречи Весны Мастера: Полина Блисс и Родник Здоровья Сергей Сараев Андрей Басбани Руслан Семендуев Любовь Сонара Александр Шульган Для кого: — пары — девушки, мужчины* *соблюдается гендерный баланс Результаты, которые ты получишь: — мягкое очищение — ментальное и телесное — глубокая сонастройка — с собой и окружающими — тонкие ощущения на уровне тела и эмоций — апгрейд языковой телесной и психической палитры — переход организма в режим весеннего обновления — перенос нового состояния на сферу здоровья, отношений, финансов, карьеры/учёбы Организационные детали: — проживание в уютном доме, 3 ночи — всё включено — питание и практики — трансфер от станции Снегири Что взять с собой: — тёплая одежда — сменная обувь — купальный комплект для бани — коврик для йоги (по желанию) Ретрит до 20 персон Взнос: на персону 20К пара 30К *в случае неявки взнос сохраняется для участия в последующих ретритах Акции: Приведи гостя — скидка 25% Запись в ТГ Подробная программа: https://t.me/retreat_mindsight/276
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