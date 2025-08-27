Вместе с организаторами будешь говорить о романе «Отцы и Дети» и есть любимые блюда Ивана Тургенева, адаптированные под здоровое питание. На ужине ты узнаешь, как Тургенев создавал одного из самых известных героев русской литературы — нигилиста Евгения Базарова, почему роман вызвал бурные споры в обществе, кто стал прототипами персонажей и как личная жизнь писателя вплелась в сюжет. Попробуешь разобраться в мотивах героев, поразмышляешь об альтернативных исходах и обсудишь собственные впечатления от книги. Также обсудишь сценическую судьбу романа: почему роман так редко ставят на сцене, как его интерпретируют режиссеры и какие спектакли сегодня стоит увидеть в Москве. Кроме того, организаторы кратко затронут постановки по другим известным произведениям Тургенева: «Месяц в деревне» и «Му-му». Меню мероприятия: Миндальная тарталетка с риетом из ряпушки и с красной икрой; Цыпленок под соусом из каперсов или голец под зеленым соусом с гарниром из овощей Charlotte Russe с ежевикой; Шампанское; Ягодный морс Чай; Меню ужина составлено из блюд, которые упоминаются в «Отцах и Детях», входят в число любимых блюд Тургенева и описаны в кулинарных книгах XIX века. Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. Лекцию проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала».