Воскресный бранч от самой уютной гостиной Патриарших и редакции «Привет, не хочешь сходить?» устроит бранч с объёмным погружением в историю столпов русской живописи. Проводник в мир прекрасного — Анжела Ахматова — расскажет о самых ярких и значимых фигурах XIX–XX вв.: Карле Брюллове, Александре Иванове и Павле Федотове. Культурную беседу сопроводят блюда от шефа Ивана Штучкина: бриоши с мортаделлой, французские омлеты и русские блины с тремя видами икры. Вход по билету. В него включены лекция, блюда на завтрак, бокал игристого и горячие напитки.