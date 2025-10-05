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Отцы: Брюллов, Иванов, Федотов

Зойка
Б. Патриарший пер., 8с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Воскресный бранч от самой уютной гостиной Патриарших и редакции «Привет, не хочешь сходить?» устроит бранч с объёмным погружением в историю столпов русской живописи. Проводник в мир прекрасного — Анжела Ахматова — расскажет о самых ярких и значимых фигурах XIX–XX вв.: Карле Брюллове, Александре Иванове и Павле Федотове. Культурную беседу сопроводят блюда от шефа Ивана Штучкина: бриоши с мортаделлой, французские омлеты и русские блины с тремя видами икры. Вход по билету. В него включены лекция, блюда на завтрак, бокал игристого и горячие напитки.

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