Отличное тело
Восточная ул., 4, к. 1
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от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Это манифест против самообъективации. Полилог, где героини из разных уголков мира говорят о том, как культурный контекст диктует женщине, как выглядеть. Зрители услышат истории о непринятии, мучительных попытках улучшить свою внешность и сложном пути к обретению свободы быть собой. Спектакль важно увидеть каждому, чтобы понять, почему женщины находятся в вечной гонке и как социум превращает их жизнь в постоянное испытание. «Тело не враг. Оно — дом». Пришло время начать этот разговор.
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