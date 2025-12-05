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Отличное тело

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Это манифест против самообъективации. Полилог, где героини из разных уголков мира говорят о том, как культурный контекст диктует женщине, как выглядеть. Зрители услышат истории о непринятии, мучительных попытках улучшить свою внешность и сложном пути к обретению свободы быть собой. Спектакль важно увидеть каждому, чтобы понять, почему женщины находятся в вечной гонке и как социум превращает их жизнь в постоянное испытание. «Тело не враг. Оно — дом». Пришло время начать этот разговор.

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