Настоящий праздник музыкальной эклектики. Среди выступающих: Сова, Хадн дадн, Несладко, XRUSTALIC, PLUUSH, Max DetaL’, Марчин Кошка, Zorker Torker. Фестиваль станет территорией эстетического безумства и живого эксперимента. Так на главной сцене впервые представит песни из нового альбома группа Хадн дадн, поделятся новинками и Несладко. Главным выступающим фестиваля станет группа Сова, но все удивления на этом не заканчиваются. Специально для фестиваля в клубе «Урбан» появится Электробалкон, оттуда прозвучит музыка XRUSTALIC, PLUUSH, Мax DetaL’ и Zorker Torker. Перемещаться и искать сцены как на летних фестивалях не нужно — они звучат одна за другой.