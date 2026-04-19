ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Откуда звук?

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 2699₽ до 6099₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Настоящий праздник музыкальной эклектики. Среди выступающих: Сова, Хадн дадн, Несладко, XRUSTALIC, PLUUSH, Max DetaL’, Марчин Кошка, Zorker Torker. Фестиваль станет территорией эстетического безумства и живого эксперимента. Так на главной сцене впервые представит песни из нового альбома группа Хадн дадн, поделятся новинками и Несладко. Главным выступающим фестиваля станет группа Сова, но все удивления на этом не заканчиваются. Специально для фестиваля в клубе «Урбан» появится Электробалкон, оттуда прозвучит музыка XRUSTALIC, PLUUSH, Мax DetaL’ и Zorker Torker. Перемещаться и искать сцены как на летних фестивалях не нужно — они звучат одна за другой.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Ночь Рока. Rocklike
Ночь Рока. Rocklike

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста