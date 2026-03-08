Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь освоить различные техники рисования и графики, а также создать персонализированный дизайн для близких с элементами праздника под руководством опытного преподавателя. Готовые открытки ты заберёшь с собой. Все материалы включены в стоимость. Опыт в рисовании не требуется.
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